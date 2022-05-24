Лавров: экономические связи России с КНР будут развиваться ещё быстрее

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Экономическое взаимодействие России и Китая в ближайшее время будет усиляться, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти ещё быстрее», — сказал Лавров в рамках  проекта гимназии им. Е. М. Примакова «100 вопросов лидеру».

По его словам, это предоставляет возможность для реализации планов по подъёму Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Министр добавил, что у России и Китая общие интересы по отстаиванию принципов справедливости, многополярности в международных делах. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны БРИКС уже стали ядром многополярного мира.

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