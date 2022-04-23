Захарова заявила о превращении БРИКС в ядро многополярного мира

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны БРИКС уже стали ядром многополярного мира.
Захарова заявила о превращении БРИКС в ядро многополярного мира
  • РИА Новости

«Они (страны БРИКС. — RT) уже фактически им (ядром многополярного мира. — RT) стали. Важно, что страны БРИКС, а также многие другие государства ориентированы на собственное развитие и конструктивное международное сотрудничество. На уговоры ввести санкции против России или хотя бы подвергнуть нас открытой критике не поддается подавляющее большинство мировых игроков», — отметила она.

По её словам, Россия продолжит продвигать на мировой арене принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и международного сотрудничества на основе баланса интересов.

«В этих целях будем и впредь активно взаимодействовать с единомышленниками из
БРИКС, ОДКБ, ШОС, другими друзьями и партнерами», — подчеркнула Захарова.

Представитель российского МИД отметила, что выбравшие многополярную систему страны получают возможность сохранить свою культурно-цивилизационную самобытность, выстраивать свою внутреннюю и внешнюю политику исходя из интересов собственного народа.

«В конце концов, в этом состоит подлинная свобода и независимость. Не желающие следовать чужим указаниям государства могут не встраиваться в неолиберальную повестку, сохранять приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, выработанным человечеством на протяжении тысячелетий», — указала она.

Ранее Захарова заявила о попытках США помешать становлению системы многополярного мира.

Полное интервью представителя МИД России.

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