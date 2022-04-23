Захарова рассказала о причинах сопротивления США становлению многополярности в мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила в беседе с RT, почему Соединённые Штаты сопротивляются становлению многополярности в мире.

«Многополярность противоречит американскому мировоззрению, основанному на безусловной гегемонии США. Барак Обама ещё с 2009 года продвигал тезис о своей вере в американскую исключительность», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что и преемники Обамы следовали аналогичной концепции, так, например, экс-президент США Дональд Трамп постоянно говорил о необходимости «сделать Америку снова великой», при этом и нынешний американский лидер Джо Байден также не лишён идеологических предрассудков, а его администрация следует концепции «продвижения демократии».

«Вашингтон, по существу, пытается сохранить те элементы миропорядка, которые отвечают его собственным интересам, часто при игнорировании своих обязательств по международному праву. Появление новых центров политического влияния, способных к проведению самостоятельного курса во внешней политике и налаживанию многопрофильного сотрудничества между собой, не вписывается в американоцентричную картину мира и расценивается как угроза доминированию Вашингтона», — заключила представитель МИД России.

В феврале председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини в интервью РИА Новости заявил, что российский президент Владимир Путин был прав, когда призывал уйти от однополярности в мире в 2007 году.

Полное интервью представителя МИД России.