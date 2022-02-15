Глава Госсовета Италии: Путин был прав, когда призывал уйти от однополярности в мире

Председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини в интервью РИА Новости заявил, что российский президент Владимир Путин был прав, когда призывал уйти от однополярности в мире в 2007 году.

«В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность», — сказал Фраттини.

Он также заявил, что за последние 15 лет мир сильно изменился, а США поняли невозможность сохранения однополярного мира.

По его словам, в Вашингтон поняли это, потому что «бурный рост Китая, Индии и России за эти годы сделал необходимым многополярность и новое сотрудничество».

Фраттини предположил, что в 2007 году занимавший пост президента США Джордж Буш-младший не хотел многополярности в мире.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы, обозначенные Путиным в ходе выступления в Мюнхене в 2007 году, с течением времени только обострились.

В феврале 2007 года Владимир Путин выступил на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене. В своей речи он высказался об однополярности мировой политики, а также о месте и роли России в современном мире.