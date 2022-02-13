Песков отметил обострение проблем, обозначенных Путиным в Мюнхенской речи в 2007 году

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Проблемы, обозначенные президентом России Владимиром Путиным в ходе выступления в Мюнхене в 2007 году, с течением времени только обострились. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков отметил обострение проблем, обозначенных Путиным в Мюнхенской речи в 2007 году
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«Очень хотелось бы, чтобы проблем, которые именовал Путин в Мюнхенской речи, стало меньше в 2022 году. Их меньше не стало, их стало больше. Зачем НАТО идёт к нашим границам? И безопаснее ли становится европейский континент? Но Путин тогда, если я не ошибаюсь, сказал: что, Европа стала безопасней, когда НАТО расширилось последний раз?», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Песков также выразил мнение, что речь Путина была «достаточно революционна» с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и с точки зрения стройного логически изложения мировоззрения российской стороны по проблемам архитектуры современной безопасности.

В феврале 2007 года Владимир Путин выступил на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене. В своей речи он высказался об однополярности мировой политики, а также о месте и роли России в современном мире.

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