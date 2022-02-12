Песков назвал революционной Мюнхенскую речь Путина в 2007 году

Речь президента России Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году была революционной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, тогда, в 2007 году, эта речь была достаточно революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и с точки зрения очень стройного логически и концентрированного изложения мировоззрения российской стороны по проблемам архитектуры современной безопасности и по тем проблемам, тем вызовам, которые нам всем предстоит в более усиленном виде почувствовать и с которыми предстоит столкнуться в ближайшем будущем и в среднесрочной перспективе», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Песков отметил, что Путин в своей речи в Мюнхене в 2007 году поставил вопрос о приближении НАТО к российским границам, ответ на который всё ещё не получен.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Путин в своей Мюнхенской речи в 2007 году был прав, ситуация в мире с тех пор ещё больше обострилась.