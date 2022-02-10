Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о правоте Путина в Мюнхенской речи в 2007 году

Президент России Владимир Путин в своей Мюнхенской речи в 2007 году был прав, ситуация в мире с тех пор ещё больше обострилась. Такое мнение выразила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнётся, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе», — цитирует РИА Новости Кнайсль.

По её словам, «о некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя».

«Я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», — отметила экс-глава МИД Австрии.

Она подчеркнула, что «с тех пор всё стало еще хуже и сложнее».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в 2022 году у Владимира Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции по безопасности ни в каких форматах.

В феврале 2007 года президент России Владимир Путин выступил на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене. В своей речи он высказался об однополярности мировой политики, а также о месте и роли России в современном мире.