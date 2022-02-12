Песков высказался о Мюнхенской речи Путина в 2007 году

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Президент России Владимир Путин в своей речи в Мюнхене в 2007 году ставил вопрос о приближении НАТО к российским границам, ответа на него всё ещё нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков высказался о Мюнхенской речи Путина в 2007 году
  • © Пресс-служба президента России

«Путин задавался вопросом, зачем НАТО приближается со своей военной инфраструктурой к нашим границам. Этот вопрос, как вы видите, во главе угла внешнеполитической повестки и сегодня. И до сих пор никто на этот вопрос не ответил», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, кумулятивный эффект от этого расширения привёл к тому, что Россия сейчас, как отмечает президент, находится у «красных линий» своих национальных интересов и интересов безопасности.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Путин в своей Мюнхенской речи в 2007 году был прав, ситуация в мире с тех пор ещё больше обострилась.

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