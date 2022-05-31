Аналитик Юшков: российская нефть сможет поступать в Европу, несмотря на планируемое эмбарго

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что ЕС стремится к сокращению импорта нефти из России на 92%.

«Они приняли решение о сокращении и всё-таки договорились о введении эмбарго хотя бы в таком виде, и поэтому, естественно, это всячески надо рекламировать. Надо говорить о том, какого прорыва они добились. А то, что большая часть нефти, которая продавалась на европейский рынок, уйдёт на азиатские рынки и мы просто поменяемся рынками сбыта с другими производителями, об этом они не говорят... В итоге европейцы сами принимают такие санкции, которые позволят России максимально комфортно уйти на другие рынки», — сказал Юшков.

По мнению эксперта, по документам европейцы могут сократить 92% импорта, но в реальности часть российской нефти в том или ином виде всё равно будет поступать в Европу.

«Во-первых, часть российской нефти и нефтепродуктов будет перемешиваться с другими сортами и формально они уже не будут российскими… Во-вторых, возможно, будет существовать некая «иранская схема», когда танкер с российской нефтью выходит куда-то в море, где-то перегружается с танкера на танкер и, как бы запутав следы, всё равно попадает в Европу. В-третьих, те страны, которым разрешили сохранить закупку российской нефти, могут заниматься реэкспортом. Например, венгерские компании получили в собственность российскую нефть — и, в принципе, они могут её перепродать соседям. Это не будет считаться российской нефтью, так как нефть уже будет принадлежать венгерской компании», — добавил собеседник RT.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что новый пакет санкций Евросоюза против России позволит сократить импорт российской нефти к концу 2022 года на 92%.