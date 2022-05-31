В ЕС позволили Словакии временно пользоваться нефтью из России
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Он отметил, что в ЕС одобрили нефтяное эмбарго на поставки из России только по поставкам танкерами по морю — трубопроводов запрет не коснётся.
«Словацкая просьба на заседании была удовлетворена — мы можем использовать российскую нефть до того момента, когда будем иметь вместо неё полноценную альтернативу», — цитирует Хегера РИА Новости.
Ранее в ЕС договорились о частичном запрете импорта российской нефти.
Кандидат технических наук Александр Власов допустил, что Евросоюз рассчитывает восполнять недостающие объёмы нефти поставками из США и стран Азии.