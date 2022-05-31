В ЕС позволили Словакии временно пользоваться нефтью из России

Словакия будет пользоваться российской нефтью до тех пор, пока не найдёт ей альтернативу, заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

Он отметил, что в ЕС одобрили нефтяное эмбарго на поставки из России только по поставкам танкерами по морю — трубопроводов запрет не коснётся.

«Словацкая просьба на заседании была удовлетворена — мы можем использовать российскую нефть до того момента, когда будем иметь вместо неё полноценную альтернативу», — цитирует Хегера РИА Новости.

Ранее в ЕС договорились о частичном запрете импорта российской нефти.

Кандидат технических наук Александр Власов допустил, что Евросоюз рассчитывает восполнять недостающие объёмы нефти поставками из США и стран Азии.