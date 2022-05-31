Эксперт Власов прокомментировал введение ЕС частичного эмбарго на российскую нефть

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Кандидат технических наук Александр Власов прокомментировал решение лидеров стран Евросоюза ввести эмбарго на импорт двух третьих российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций.
Эксперт Власов прокомментировал введение ЕС частичного эмбарго на российскую нефть
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«Согласованное эмбарго якобы незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России. Если это так, то трейдерам, компаниям и в целом игрокам рынка необходимо готовиться к существенному подорожанию нефти на фоне её дефицита — минимум до $130—150», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Власов допустил, что Евросоюз рассчитывает восполнять недостающие объёмы нефти поставками из США и стран Азии.

Ранее в ЕС договорились о частичном запрете импорта российской нефти.

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