Сообщение посольства Белоруссии в Бельгии о поджоге оказалось ошибкой

Посольство Белоруссии в Брюсселе заявило, что сообщение о поджоге здания дипмиссии было опубликовано по ошибке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя посольства.

РИА Новости

«Мы не подтверждаем информацию о поджоге. По неизвестной причине было ошибочно распространено устаревшее сообщение от 11 августа», — сказали агентству. Ранее 17 ноября посольство Белоруссии в Бельгии сообщило, что неизвестные подожгли здание дипмиссии. К настоящему времени на странице посольства опубликовано сообщение о том, что приём граждан по консульским вопросам временно «приостановлен по техническим причинам».