Сообщение посольства Белоруссии в Бельгии о поджоге оказалось ошибкой
- РИА Новости
«Мы не подтверждаем информацию о поджоге. По неизвестной причине было ошибочно распространено устаревшее сообщение от 11 августа», — сказали агентству.
Ранее 17 ноября посольство Белоруссии в Бельгии сообщило, что неизвестные подожгли здание дипмиссии.
К настоящему времени на странице посольства опубликовано сообщение о том, что приём граждан по консульским вопросам временно «приостановлен по техническим причинам».