Сообщение посольства Белоруссии в Бельгии о поджоге оказалось ошибкой

Короткая ссылка
Посольство Белоруссии в Брюсселе заявило, что сообщение о поджоге здания дипмиссии было опубликовано по ошибке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя посольства.
Сообщение посольства Белоруссии в Бельгии о поджоге оказалось ошибкой
  • РИА Новости

«Мы не подтверждаем информацию о поджоге. По неизвестной причине было ошибочно распространено устаревшее сообщение от 11 августа», — сказали агентству.

Ранее 17 ноября посольство Белоруссии в Бельгии сообщило, что неизвестные подожгли здание дипмиссии.

К настоящему времени на странице посольства опубликовано сообщение о том, что приём граждан по консульским вопросам временно «приостановлен по техническим причинам».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить