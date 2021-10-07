Вучич поздравил Путина с днём рождения и выразил надежду на встречу в Сербии

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Президент Сербии Александр Вучич поздравил российского коллегу Владимира Путина с днём рождения и выразил надежду на встречу в Белграде. Об этом сообщили в администрации сербского лидера.
Вучич поздравил Путина с днём рождения и выразил надежду на встречу в Сербии
  • РИА Новости

«В поздравлении он пожелал ему хорошего здоровья и обилия новых возможностей для дальнейших успехов в личном и профессиональном плане», — приводит РИА Новости заявление.

Как отмечается, Вучич выразил надежду, что «скоро получит возможность принимать в гостях президента Путина» для продолжения конструктивного диалога лидеров двух стран.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин 7 октября принимает телефонные поздравления от иностранных коллег по случаю дня рождения.

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