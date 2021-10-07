Песков рассказал, кто поздравил Путина с днём рождения по телефону
- РИА Новости
Песков отметил, что президент с утра по телефону принимает поздравления от различных глав государств, во время звонков они также «сверяют часы» по актуальным вопросам.
По словам Пескова, Путин уже переговорил с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Таджикистана Эмомали Рахмоном, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Киргизии Садыром Жапаровым, Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, Белоруссии Александром Лукашенко, Азербайджана Ильхамом Алиевым, первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, с премьер-министрами Армении Николом Пашиняном и Израиля Нафтали Беннетом.
Также Путин переговорил с недавно избранным премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
Кроме того, пресс-служба турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила о его разговоре с президентом России.
Путину 7 октября исполнилось 69 лет.