Песков рассказал, кто поздравил Путина с днём рождения по телефону

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин 7 октября принимает телефонные поздравления от иностранных коллег по случаю дня рождения.

Песков отметил, что президент с утра по телефону принимает поздравления от различных глав государств, во время звонков они также «сверяют часы» по актуальным вопросам.

По словам Пескова, Путин уже переговорил с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Таджикистана Эмомали Рахмоном, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Киргизии Садыром Жапаровым, Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, Белоруссии Александром Лукашенко, Азербайджана Ильхамом Алиевым, первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, с премьер-министрами Армении Николом Пашиняном и Израиля Нафтали Беннетом.

Также Путин переговорил с недавно избранным премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Кроме того, пресс-служба турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила о его разговоре с президентом России.

Путину 7 октября исполнилось 69 лет.