В Бразилии соцсетям запретили безосновательно удалять контент пользователей

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Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, согласно которому социальным сетям запрещается без оснований удалять контент пользователей, так как это нарушает право на свободу слова.
В Бразилии соцсетям запретили безосновательно удалять контент пользователей
  • Reuters
  • © Lucas Landau

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

«Произвольное и необоснованное удаление учётных записей, профилей и контента соцсетями, помимо нанесения ущерба обсуждению идей и проявлению гражданственности, приводит к массовому нарушению основных прав и гарантий свободы слова», — говорится в заявлении.

Документ предусматривает механизм восстановления безосновательно удалённых публикаций и аккаунтов. Указ президента должен быть одобрен парламентом в течение 120 дней — в противном случае он будет признан недействительным.

В мае европарламентарии от Италии Франческа Донато, Марко Кампоменози и Стефания Дзамбелли подняли вопрос о применении мер в отношении компании Facebook, которая, по их словам, «всё чаще и чаще» ограничивает право граждан на свободу выражения мнений.

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