В Бразилии соцсетям запретили безосновательно удалять контент пользователей

Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, согласно которому социальным сетям запрещается без оснований удалять контент пользователей, так как это нарушает право на свободу слова.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

«Произвольное и необоснованное удаление учётных записей, профилей и контента соцсетями, помимо нанесения ущерба обсуждению идей и проявлению гражданственности, приводит к массовому нарушению основных прав и гарантий свободы слова», — говорится в заявлении.

Документ предусматривает механизм восстановления безосновательно удалённых публикаций и аккаунтов. Указ президента должен быть одобрен парламентом в течение 120 дней — в противном случае он будет признан недействительным.

В мае европарламентарии от Италии Франческа Донато, Марко Кампоменози и Стефания Дзамбелли подняли вопрос о применении мер в отношении компании Facebook, которая, по их словам, «всё чаще и чаще» ограничивает право граждан на свободу выражения мнений.