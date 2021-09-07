В Бразилии соцсетям запретили безосновательно удалять контент пользователей
- Reuters
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Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
«Произвольное и необоснованное удаление учётных записей, профилей и контента соцсетями, помимо нанесения ущерба обсуждению идей и проявлению гражданственности, приводит к массовому нарушению основных прав и гарантий свободы слова», — говорится в заявлении.
Документ предусматривает механизм восстановления безосновательно удалённых публикаций и аккаунтов. Указ президента должен быть одобрен парламентом в течение 120 дней — в противном случае он будет признан недействительным.
В мае европарламентарии от Италии Франческа Донато, Марко Кампоменози и Стефания Дзамбелли подняли вопрос о применении мер в отношении компании Facebook, которая, по их словам, «всё чаще и чаще» ограничивает право граждан на свободу выражения мнений.