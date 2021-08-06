Террористы совершили 33 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 33 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 33 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 26 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 18 обстрелов, в провинции Латакия — 11 обстрелов, в провинции Алеппо — три обстрела, в провинции Хама — один обстрел», — сказал он на брифинге.

Отмечается, что в результате миномётного обстрела боевиками населённого пункта Джурин провинции Хама скончался один мирный житель, ещё двое ранены.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.