В США обеспокоены «вызовами со стороны России» в Европе

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США продолжат консультироваться с Францией по поводу «вызовов со стороны России» в Европе, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
В США обеспокоены «вызовами со стороны России» в Европе
  • Reuters

«Вызовы со стороны России в Европе и в других частях вызывают обеспокоенность двух стран», — цитирует РИА Новости заявление Остина.

Он отметил, что США продолжит консультирование с Францией по этому и другим вопросам.

Ранее американский сенатор Рик Скотт представил резолюцию, в которой призвал администрацию президента США обеспечить вооружённые силы страны необходимыми ресурсами. По его мнению, запланированного оборонного бюджета на 2022 финансовый год недостаточно, чтобы сдерживать «врагов».

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