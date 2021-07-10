В США обеспокоены «вызовами со стороны России» в Европе

США продолжат консультироваться с Францией по поводу «вызовов со стороны России» в Европе, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Вызовы со стороны России в Европе и в других частях вызывают обеспокоенность двух стран», — цитирует РИА Новости заявление Остина.

Он отметил, что США продолжит консультирование с Францией по этому и другим вопросам.

Ранее американский сенатор Рик Скотт представил резолюцию, в которой призвал администрацию президента США обеспечить вооружённые силы страны необходимыми ресурсами. По его мнению, запланированного оборонного бюджета на 2022 финансовый год недостаточно, чтобы сдерживать «врагов».