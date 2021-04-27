Япония выразила обеспокоенность ростом военной мощи Китая

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Япония обеспокоена ростом военной мощи Китая «при отсутствии прозрачности», об этом говорится в «Синей книге по дипломатии» за 2021 год (охватывает период с начала до конца 2020 года).
Япония выразила обеспокоенность ростом военной мощи Китая
  • Reuters

Как утверждается в документе, Япония внимательно следит за «ростом и быстрой модернизацией военной мощи Китая» и тем, как он занимает позиции в новых областях, в том числе в киберпространстве, космосе и сфере радиоэлектронной борьбы.

«Укрепление военной мощи Китая при отсутствии прозрачности, попытки изменить статус-кво в одностороннем порядке в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также активизация военной деятельности вызывают большое беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности в регионе, включая Японию, и в мире», — цитирует обзор РИА Новости.

Также в «Синей книге по дипломатии» впервые появление китайских патрульных кораблей в районе островов Сенкаку названо нарушением международного права, пишет агентство.

В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Китай в качестве своего противника, хотя его подъём на мировой арене создаёт проблемы для альянса.

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