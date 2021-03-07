Король Иордании одобрил назначение десяти новых министров

Король Иордании Абдалла II одобрил перестановки в правительстве Бишара аль-Хасауне с назначением десяти новых министров, сообщается в заявлении королевской канцелярии.

Reuters

«Мы, Абдалла II бен аль Хусейн, король Хошемитского Королевства Иордания, на основании статьи 35 Конституции, по запросу премьера-министра, указываем назначить следующих министров...» — цитирует РИА Новости коммюнике. Также в заявлении сообщается о принятии королём Иордании отставки 12 министров. Должности госминистра развития госучреждений и госминистра по инвестиционным вопросам были упразднены. Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил о перестановках в правительстве страны.