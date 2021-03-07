Король Иордании одобрил назначение десяти новых министров
- Reuters
«Мы, Абдалла II бен аль Хусейн, король Хошемитского Королевства Иордания, на основании статьи 35 Конституции, по запросу премьера-министра, указываем назначить следующих министров...» — цитирует РИА Новости коммюнике.
Также в заявлении сообщается о принятии королём Иордании отставки 12 министров. Должности госминистра развития госучреждений и госминистра по инвестиционным вопросам были упразднены.
Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил о перестановках в правительстве страны.