Король Иордании одобрил назначение десяти новых министров

Короткая ссылка
Король Иордании Абдалла II одобрил перестановки в правительстве Бишара аль-Хасауне с назначением десяти новых министров, сообщается в заявлении королевской канцелярии.
Король Иордании одобрил назначение десяти новых министров
  • Reuters

«Мы, Абдалла II бен аль Хусейн, король Хошемитского Королевства Иордания, на основании статьи 35 Конституции, по запросу премьера-министра, указываем назначить следующих министров...» — цитирует РИА Новости коммюнике.

Также в заявлении сообщается о принятии королём Иордании отставки 12 министров. Должности госминистра развития госучреждений и госминистра по инвестиционным вопросам были упразднены.

Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил о перестановках в правительстве страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить