В Алжире объявили о перестановках в правительстве

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил о перестановках в правительстве страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в стране сменилось руководство министерств промышленности и туризма, Министерства по делам жилищного строительства, Министерства окружающей среды и ряда других.

Также было принято решение объединить Министерство нефти с Министерством энергетики и горнодобывающей промышленности.

Ранее премьер-министр Туниса Хишам аль-Мешиши объявил о перестановках в кабинете министров, в результате которых 11 ведомств получат новых глав.