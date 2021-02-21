В Алжире объявили о перестановках в правительстве

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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил о перестановках в правительстве страны.
В Алжире объявили о перестановках в правительстве
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в стране сменилось руководство министерств промышленности и туризма, Министерства по делам жилищного строительства, Министерства окружающей среды и ряда других.

Также было принято решение объединить Министерство нефти с Министерством энергетики и горнодобывающей промышленности.

Ранее премьер-министр Туниса Хишам аль-Мешиши объявил о перестановках в кабинете министров, в результате которых 11 ведомств получат новых глав.

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