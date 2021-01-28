В Хорватии c 1 февраля смягчат меры против COVID-19

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что правительство смягчит с 1 февраля ограничительные меры против распространения COVID-19 в связи с улучшением эпидобстановки в стране.

«С 1 февраля постепенно смягчаем меры. Это включает в себя возврат в школы учеников 5—8-х классов, а также (разрешение на) большее число спортивных занятий на открытом пространстве. С большой осторожностью, если тенденция по снижению заболеваемости продолжится, сможем и далее ослаблять меры в борьбе против COVID-19», — заявил Пленкович.

Пленкович сообщил на заседании правительства в четверг, что за прошедшую неделю в Хорватии выявлено 3652 случая заболевания коронавирусом, в среднем 522 в день.

Ранее стало известно, что власти Венгрии продлили действие ограничений, введённых из-за распространения коронавируса, до 1 марта.