Венгрия продлила действие ограничений из-за коронавируса до 1 марта

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Власти Венгрии продлили действие ограничений, введённых из-за распространения коронавируса, до 1 марта.
Венгрия продлила действие ограничений из-за коронавируса до 1 марта
  • Reuters

«Меры, которые вступили в силу в ноябре, помогли сдержать распространение эпидемии. В других частях Европы во многих случаях действуют более строгие правила, чем в Венгрии, но, если мы хотим избежать третьей волны, текущие правила должны быть сохранены», — приводит РИА Новости слова главы администрации премьер-министра страны Гергея Гуляша.

В Венгрии сохраняется действие комендантского часа с 08:00 до 17:00.

Магазины, за исключением аптек и автозаправочных станций, будут работать до 19:00, рестораны и кафе будут выдавать только заказы навынос.

Ранее в Венгрии рассказали об условиях поставок вакцины «Спутник V».

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