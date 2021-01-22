В Венгрии рассказали об условиях поставок вакцины «Спутник V»

Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будут осуществляться в течение трёх месяцев. Об этом в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Мы уже получили экземпляр договора, подписанного российской стороной. В соответствии с этим соглашением мы получим доступ к партии вакцины, необходимой для вакцинации 1 млн граждан. То есть речь идёт потенциально о 2 млн доз с учётом того, что это двухкомпонентная вакцина», — приводит РИА Новости слова Сийярто.

Он уточнил, что поставка вакцины будет происходить в три этапа. В первый месяц — 300 тыс. доз, во второй месяц — 500 тыс. и в третий — 200 тыс.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку «Спутника V».

Российский фонд прямых инвестиций подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии.