В Венгрии рассказали об условиях поставок вакцины «Спутник V»
- Reuters
«Мы уже получили экземпляр договора, подписанного российской стороной. В соответствии с этим соглашением мы получим доступ к партии вакцины, необходимой для вакцинации 1 млн граждан. То есть речь идёт потенциально о 2 млн доз с учётом того, что это двухкомпонентная вакцина», — приводит РИА Новости слова Сийярто.
Он уточнил, что поставка вакцины будет происходить в три этапа. В первый месяц — 300 тыс. доз, во второй месяц — 500 тыс. и в третий — 200 тыс.
Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку «Спутника V».
Российский фонд прямых инвестиций подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии.