Bloomberg: в Китае туристическим агентствам запретили продажу туров

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Министерство культуры и туризма Китая запретило турагентствам в Китае продавать путёвки на внутренние и международные курорты.
Bloomberg: в Китае туристическим агентствам запретили продажу туров
  • © Xiao Yijiu/Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ ведомства.

Уточняется, что такое решение приняли в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

По данным агентства, запрет окажется «сильным ударом» по сфере туризма, так как китайские туристы потратили в 2018 году более $130 млрд за рубежом.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Случаи заражения зафиксированы в СШАСингапуре, во Вьетнаме и в других государствах.

По последним данным, 26 человек погибли, ещё более 800 заражены.

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