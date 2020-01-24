Bloomberg: в Китае туристическим агентствам запретили продажу туров
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Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ ведомства.
Уточняется, что такое решение приняли в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.
По данным агентства, запрет окажется «сильным ударом» по сфере туризма, так как китайские туристы потратили в 2018 году более $130 млрд за рубежом.
В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.
Случаи заражения зафиксированы в США, Сингапуре, во Вьетнаме и в других государствах.
По последним данным, 26 человек погибли, ещё более 800 заражены.