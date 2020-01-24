Bloomberg: в Китае туристическим агентствам запретили продажу туров

Министерство культуры и туризма Китая запретило турагентствам в Китае продавать путёвки на внутренние и международные курорты.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ ведомства.

Уточняется, что такое решение приняли в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

По данным агентства, запрет окажется «сильным ударом» по сфере туризма, так как китайские туристы потратили в 2018 году более $130 млрд за рубежом.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Случаи заражения зафиксированы в США, Сингапуре, во Вьетнаме и в других государствах.

По последним данным, 26 человек погибли, ещё более 800 заражены.