Сенаторы США определили условия введения и снятия с России санкций

Американские сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), который регулирует условия введения и снятия антироссийских санкций.

Согласно документу, поводом для введения санкций в отношении России должен будет стать специальный совместный отчёт госсекретаря Соединённых Штатов и главы национальной разведки.

В нём должны указываться факты, подтверждающие вмешательство российских властей «в демократические процессы, включая проведение выборов, в США».

Уточняется, что при отсутствии доказательств причастности России ограничительные меры могут быть сняты.

Кроме того, аналогичный принцип введения или снятия санкций предусмотрен за «вмешательство или поддержку российскими властями военных операций на Украине».

Проект DASKA был внесён в конгресс в феврале 2019 года. 18 декабря он был одобрен комитетом сената США по иностранным делам.