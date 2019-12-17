Три проекта могут запустить для развития транспортного сообщения между Россией и Финляндией

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Три проекта могут запустить в ближайшее время для развития транспортного сообщения между Россией и Финляндией, передаёт «ПолитЭксперт».
Три проекта могут запустить для развития транспортного сообщения между Россией и Финляндией
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Об этом заявила директор Научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры Светлана Воронцова в рамках международного круглого стола «Стратегии развития Балтийского региона» в Санкт-Петербургском госуниверситете.

Первый проект — это запуск скоростной электрички «Ласточка» из Петербурга до Иматры через Выборг и Светогорск. Впоследствии ветку могут продлить до Лаппеенранты.

Пробная «Ласточка» проследовала по этому маршруту осенью 2019 года.

«Это реально очень важный проект, который, помимо сообщения с Финляндией, обеспечит доступность регионов Карелии и даст возможность жителям Светогорска добираться домой не на единственном автобусе, а на железнодорожном транспорте», — сказала Воронцова.

Второй проект — это новый выход отечественных железнодорожных путей на систему дорог Евросоюза через станцию Светогорск.

«Сейчас между Россией и Финляндией только один выход — через станцию Вайниккала. Проект предполагает строительство второго выхода, чтобы были альтернативные пути», — уточнила эксперт.

Третий проект предполагает развитие велосипедного сообщения. Сеть может пройти через три пункта пропуска — Торфяновку, Брусничное и Светогорск. На строительство первого маршрута Светогорск — Иматра средства уже выделены.

Ранее «Невские новости» сообщали о визите губернатора Петербурга Александра Беглова в Финляндию.

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