Губернатор Петербурга посетит Финляндию с рабочим визитом
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- РИА Новости
Отмечается, что 3 декабря он встретится с финским президентом Саули Ниинистё, а также с бургомистром Хельсинки Яном Вапаавуори.
Кроме того, состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда, проживающими в настоящее время в столице Финляндии.
Беглов также обсудит ряд вопросов с руководителями крупных предприятий.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 4 декабря отправится с рабочей поездкой во Францию.