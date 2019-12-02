Губернатор Петербурга посетит Финляндию с рабочим визитом

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетит Финляндию с рабочим визитом, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Губернатор Петербурга посетит Финляндию с рабочим визитом
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Отмечается, что 3 декабря он встретится с финским президентом Саули Ниинистё, а также с бургомистром Хельсинки Яном Вапаавуори.

Кроме того, состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда, проживающими в настоящее время в столице Финляндии.

Беглов также обсудит ряд вопросов с руководителями крупных предприятий.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 4 декабря отправится с рабочей поездкой во Францию.

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