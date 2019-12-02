Губернатор ХМАО посетит Францию с рабочим визитом

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 4 декабря отправится с рабочей поездкой во Францию, сообщает URA.RU со ссылкой на департамент внешних и общественных связей ХМАО.
Губернатор ХМАО посетит Францию с рабочим визитом
  • © департамент общественных и внешних связей Югры

Центральное событие визита — международная конференция ЮНЕСКО «Языковые технологии для всех: обеспечение языкового разнообразия и многоязычия в мире».

Комарова обратится к участникам с приветственным словом, поделится опытом Югры по сохранению и развитию языков коренных малочисленных народов Севера.

Глава региона также проведёт в Париже встречу с российским послом Алексеем Мешковым, торговым представителем России во Франции Михаилом Макаровым, а также с соотечественниками, которые живут во Франции.

Кроме того, запланировано подписание меморандума между правительством ХМАО и Французским институтом возобновляемых источников энергии.

В июне «Реальное время» сообщало о рабочем визите делегации Татарстана в Германию.

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