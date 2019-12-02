Губернатор ХМАО посетит Францию с рабочим визитом
- © департамент общественных и внешних связей Югры
Центральное событие визита — международная конференция ЮНЕСКО «Языковые технологии для всех: обеспечение языкового разнообразия и многоязычия в мире».
Комарова обратится к участникам с приветственным словом, поделится опытом Югры по сохранению и развитию языков коренных малочисленных народов Севера.
Глава региона также проведёт в Париже встречу с российским послом Алексеем Мешковым, торговым представителем России во Франции Михаилом Макаровым, а также с соотечественниками, которые живут во Франции.
Кроме того, запланировано подписание меморандума между правительством ХМАО и Французским институтом возобновляемых источников энергии.
В июне «Реальное время» сообщало о рабочем визите делегации Татарстана в Германию.