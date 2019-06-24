Делегация Татарстана прибыла в Германию с рабочим визитом
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В частности, Минниханов посетил лаборатории Университета Баухаус в Веймаре, Тюрингия.
Ему рассказали об опыте по внедрению возможностей искусственного интеллекта в строительство и архитектуру, а также об использовании ИИ для развития аддитивного производства.
Глава республики отметил большой потенциал сотрудничества Баухауса с региональными вузами.
Ректор КГАСУ Рашит Низамов, со своей стороны, рассказал, что вуз уже проводит работу с немецкими коллегами.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что состоялся форум регионов — партнёров Калининградской области.