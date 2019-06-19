Состоялся форум регионов — партнёров Калининградской области

Короткая ссылка
Во вторник, 18 июня, состоялся форум регионов — партнёров Калининградской области, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу облдумы.
Состоялся форум регионов — партнёров Калининградской области
  • © gov39.ru

Его участниками стали 400 представителей российских регионов и регионов-партнёров, в том числе Польши, Литвы, Швеции, Германии, Белоруссии.

Как заявил посол по особым поручениям МИД России Михаил Ванин, форум утвердился как мероприятие, дающее импульс развитию международных и межрегиональных отношений.

С приветственными словами выступили замглавы представительства ЕС в России Алешка Симкич и председатель Варминьско-Мазурского сеймика Бернадетта Хондерюк.

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией из Швейцарии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить