Во вторник, 18 июня, состоялся форум регионов — партнёров Калининградской области, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу облдумы.

Его участниками стали 400 представителей российских регионов и регионов-партнёров, в том числе Польши, Литвы, Швеции, Германии, Белоруссии.

Как заявил посол по особым поручениям МИД России Михаил Ванин, форум утвердился как мероприятие, дающее импульс развитию международных и межрегиональных отношений.

С приветственными словами выступили замглавы представительства ЕС в России Алешка Симкич и председатель Варминьско-Мазурского сеймика Бернадетта Хондерюк.

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией из Швейцарии.