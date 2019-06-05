Президент Татарстана встретился с делегацией из Швейцарии
- РИА Новости
Как заявил Минниханов, в настоящее время представители швейцарского бизнеса работают с региональными компаниями в таких направлениях, как фармацевтика, строительство, производство компрессоров.
Товарооборот оценивается в $112 млн.
«Я считаю, у нас имеется потенциал для развития торгово-экономических отношений. Мы можем взаимодействовать в области нефтепереработки, нефтехимии, машиностроения», — уточнил глава республики.
По его словам, в последние годы идёт активная работа в сфере IT, новых материалов, медицины, АПК.
Ранее, как передавало NewsNN.ru, в Нижегородской области заявили о росте товарооборота с Китаем на 31% в I квартале.