Президент Татарстана встретился с делегацией из Швейцарии

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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией из Швейцарии, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Президент Татарстана встретился с делегацией из Швейцарии
  • РИА Новости

Как заявил Минниханов, в настоящее время представители швейцарского бизнеса работают с региональными компаниями в таких направлениях, как фармацевтика, строительство, производство компрессоров.

Товарооборот оценивается в $112 млн.

«Я считаю, у нас имеется потенциал для развития торгово-экономических отношений. Мы можем взаимодействовать в области нефтепереработки, нефтехимии, машиностроения», — уточнил глава республики.

По его словам, в последние годы идёт активная работа в сфере IT, новых материалов, медицины, АПК.

Ранее, как передавало NewsNN.ru, в Нижегородской области заявили о росте товарооборота с Китаем на 31% в I квартале.

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