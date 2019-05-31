В Нижегородской области заявили о росте товарооборота с Китаем на 31% в I квартале

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Товарооборот Нижегородской области и Китая вырос на 31% по итогам I квартала 2019 года, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В Нижегородской области заявили о росте товарооборота с Китаем на 31% в I квартале
  • Reuters

Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин на встрече с делегацией провинции Аньхой.

По его словам, Китай входит в топ-10 торговых партнёров Нижегородского региона. По итогам 2018 года товарооборот составил $552 млн, что на 24% больше, чем в 2017-м.

В I квартале 2019 года показатель достиг почти $150 млн (+31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Ранее телеканал «360» сообщал, что более тысячи представителей Китая приедут на Петербургский международный экономический форум.

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