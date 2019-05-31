В Нижегородской области заявили о росте товарооборота с Китаем на 31% в I квартале
- Reuters
Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин на встрече с делегацией провинции Аньхой.
По его словам, Китай входит в топ-10 торговых партнёров Нижегородского региона. По итогам 2018 года товарооборот составил $552 млн, что на 24% больше, чем в 2017-м.
В I квартале 2019 года показатель достиг почти $150 млн (+31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Ранее телеканал «360» сообщал, что более тысячи представителей Китая приедут на Петербургский международный экономический форум.