Посол России рассказал о ситуации с браконьерами из КНДР
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«Проблему браконьерства надо решать, и уверен, что совместными усилиями с корейскими коллегами это будет сделано. На днях я беседовал на данную тему с заместителем министра рыбного хозяйства КНДР», — приводит РИА Новости слова Мацегоры.
Он отметил, что власти КНДР стали принимать жёсткие меры для предотвращения браконьерства в российских водах.
«Стали принимать необходимые жёсткие меры — мне рассказали, что рыболовецкие шхуны, уличённые в ведении незаконного лова, теперь безжалостно уничтожаются, кооперативы, отправлявшие свои флотилии в наши воды, ликвидируются, капитаны судов и руководители предприятий подвергаются административному и даже уголовному наказанию», — отметил посол.
17 сентября стало известно, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря. Сотрудники ФСБ задержали 161 гражданина КНДР.
Позднее, 27 сентября, сообщалось о задержании в Приморье 262 рыбаков-браконьеров из КНДР.
1 октября стало известно, что российские пограничники задержали 87 граждан КНДР за браконьерство.
2 октября российские пограничники открыли огонь по одной из шхун браконьеров из КНДР в ходе задержания, на ней вспыхнул пожар. Задержаны 64 браконьера на четырёх шхунах.
В Кремле заявили, что ситуация требует энергичных мер.