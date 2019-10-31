Посол России рассказал о ситуации с браконьерами из КНДР

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора сообщил, что обсудил с замминистра рыбного хозяйства КНДР ситуацию с северокорейскими браконьерами.

«Проблему браконьерства надо решать, и уверен, что совместными усилиями с корейскими коллегами это будет сделано. На днях я беседовал на данную тему с заместителем министра рыбного хозяйства КНДР», — приводит РИА Новости слова Мацегоры.

Он отметил, что власти КНДР стали принимать жёсткие меры для предотвращения браконьерства в российских водах.

«Стали принимать необходимые жёсткие меры — мне рассказали, что рыболовецкие шхуны, уличённые в ведении незаконного лова, теперь безжалостно уничтожаются, кооперативы, отправлявшие свои флотилии в наши воды, ликвидируются, капитаны судов и руководители предприятий подвергаются административному и даже уголовному наказанию», — отметил посол.

17 сентября стало известно, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря. Сотрудники ФСБ задержали 161 гражданина КНДР.

Позднее, 27 сентября, сообщалось о задержании в Приморье 262 рыбаков-браконьеров из КНДР.

1 октября стало известно, что российские пограничники задержали 87 граждан КНДР за браконьерство.

2 октября российские пограничники открыли огонь по одной из шхун браконьеров из КНДР в ходе задержания, на ней вспыхнул пожар. Задержаны 64 браконьера на четырёх шхунах.

В Кремле заявили, что ситуация требует энергичных мер.