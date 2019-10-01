Российские пограничники задержали 87 граждан КНДР за браконьерство
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По данным ведомства, с 28 по 30 сентября в исключительной экономической зоне Российской Федерации была пресечена противоправная деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах.
«Задержаны 87 граждан КНДР, входящих в состав экипажей судов», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, изъято более 4 тыс. особей незаконно добытого кальмара.
17 сентября стало известно, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря. Сотрудники ФСБ задержали 161 гражданина КНДР.
Позднее, 27 сентября, сообщалось о задержании в Приморье 262 рыбаков-браконьеров из КНДР.
В Кремле заявили, что ситуация требует энергичных мер.