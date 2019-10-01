Российские пограничники задержали 87 граждан КНДР за браконьерство

Короткая ссылка
Российские пограничники за последние дни задержали в Японском море более 80 граждан КНДР, занимавшихся браконьерством. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Российские пограничники задержали 87 граждан КНДР за браконьерство
  • © РИА Новости / ФСБ РФ

По данным ведомства, с 28 по 30 сентября в исключительной экономической зоне Российской Федерации была пресечена противоправная деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах.

«Задержаны 87 граждан КНДР, входящих в состав экипажей судов», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, изъято более 4 тыс. особей незаконно добытого кальмара.

17 сентября стало известно, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря. Сотрудники ФСБ задержали 161 гражданина КНДР.

Позднее, 27 сентября, сообщалось о задержании в Приморье 262 рыбаков-браконьеров из КНДР.

В Кремле заявили, что ситуация требует энергичных мер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить