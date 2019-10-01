Российские пограничники задержали 87 граждан КНДР за браконьерство

Российские пограничники за последние дни задержали в Японском море более 80 граждан КНДР, занимавшихся браконьерством. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, с 28 по 30 сентября в исключительной экономической зоне Российской Федерации была пресечена противоправная деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах.

«Задержаны 87 граждан КНДР, входящих в состав экипажей судов», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, изъято более 4 тыс. особей незаконно добытого кальмара.

17 сентября стало известно, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря. Сотрудники ФСБ задержали 161 гражданина КНДР.

Позднее, 27 сентября, сообщалось о задержании в Приморье 262 рыбаков-браконьеров из КНДР.

В Кремле заявили, что ситуация требует энергичных мер.