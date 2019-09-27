Кремль: ситуация с браконьерами из КНДР требует энергичных мер

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с браконьерами из Северной Кореи, которые ведут незаконный лов в территориальных водах России в Приморском крае, требует энергичных мер.
Кремль: ситуация с браконьерами из КНДР требует энергичных мер
  • © РИА Новости / ФСБ РФ

«Вы знаете, что очень много браконьеров из КНДР пересекают российскую границу, осуществляют незаконный лов в российских территориальных водах. Поэтому, безусловно, нужны энергичные меры для того, чтобы навести порядок в этой области», — сказал Песков.

При этом он отметил, что эта ситуация «никоим образом» не скажется на отношениях Москвы и Пхеньяна.

27 сентября стало известно, что в исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.

Кроме того, 17 сентября в результате нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников пострадали четверо военнослужащих. После этого сотрудники ФСБ задержали более 160 граждан КНДР.

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