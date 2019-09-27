В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР

В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя погрануправления ФСБ по Приморскому краю, во время осмотра судов северокорейские рыбаки не оказывали сопротивления.

Задержанные были доставлены в порт Находки. Суда в настоящее время находятся на рейде.

Изъят незаконный улов в виде более 30 тыс. кальмаров, а также запрещённые орудия лова.

17 сентября в результате нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников пострадали четверо военнослужащих. После этого сотрудники ФСБ задержали более 160 граждан КНДР.