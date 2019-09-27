В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя погрануправления ФСБ по Приморскому краю, во время осмотра судов северокорейские рыбаки не оказывали сопротивления.
Задержанные были доставлены в порт Находки. Суда в настоящее время находятся на рейде.
Изъят незаконный улов в виде более 30 тыс. кальмаров, а также запрещённые орудия лова.
17 сентября в результате нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников пострадали четверо военнослужащих. После этого сотрудники ФСБ задержали более 160 граждан КНДР.