В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР

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В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР
  • РИА Новости
  • © ФСБ РФ

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя погрануправления ФСБ по Приморскому краю, во время осмотра судов северокорейские рыбаки не оказывали сопротивления.

Задержанные были доставлены в порт Находки. Суда в настоящее время находятся на рейде.

Изъят незаконный улов в виде более 30 тыс. кальмаров, а также запрещённые орудия лова.

17 сентября в результате нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников пострадали четверо военнослужащих. После этого сотрудники ФСБ задержали более 160 граждан КНДР.

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