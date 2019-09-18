Российские пограничники задержали 161 гражданина КНДР за браконьерство
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- РИА Новости
Об этом сообщили в ФСБ.
«В результате скоординированных действий сил береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения пограничниками задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди задержанных есть пострадавшие.
17 сентября стало известно, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря.
Четверо российских пограничников получили ранения, один из них — огнестрельное.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.