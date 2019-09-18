Российские пограничники задержали 161 гражданина КНДР за браконьерство в Японском море.

Об этом сообщили в ФСБ.

«В результате скоординированных действий сил береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения пограничниками задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди задержанных есть пострадавшие.

17 сентября стало известно, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря.

Четверо российских пограничников получили ранения, один из них — огнестрельное.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.