Российские пограничники задержали 161 гражданина КНДР за браконьерство

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Российские пограничники задержали 161 гражданина КНДР за браконьерство в Японском море.
Российские пограничники задержали 161 гражданина КНДР за браконьерство
  • © Андрей Шапран
  • РИА Новости

Об этом сообщили в ФСБ.

«В результате скоординированных действий сил береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения пограничниками задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди задержанных есть пострадавшие.

17 сентября стало известно, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря.

Четверо российских пограничников получили ранения, один из них — огнестрельное.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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