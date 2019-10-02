Пограничники при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР

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Российские пограничники открыли огонь по одной из шхун браконьеров из КНДР в ходе задержания, на ней вспыхнул пожар. Задержаны 64 браконьера на четырёх шхунах.
Пограничники при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
  • © ФСБ РФ
  • РИА Новости

«Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 1 и 2 октября в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море пресечена браконьерская деятельность 64 граждан КНДР на четырёх рыболовных шхунах», — приводит РИА Новости сообщение пограничников.

При обследовании шхун было изъято около 6 т незаконно добытого кальмара, более 600 кг краба и три акулы.

Отмечается, что одно из судов не останавливалось, поэтому пограничниками «было применено оружие по винто-рулевой группе». На судне произошло возгорание машинного отделения. Пострадали пять браконьеров, им оказана необходимая медицинская помощь. Нарушители доставлены в город Находку.

17 сентября стало известно, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря. Сотрудники ФСБ задержали 161 гражданина КНДР.

Позднее, 27 сентября, сообщалось о задержании в Приморье 262 рыбаков-браконьеров из КНДР.

1 октября стало известно, что российские пограничники задержали 87 граждан КНДР за браконьерство.

В Кремле заявили, что ситуация требует энергичных мер.

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