В Венесуэле заявили о непричастности страны к протестам в Эквадоре

Глава венесуэльской Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил о непричастности Венесуэлы к протестам в Эквадоре и Гаити.

«Нас обвиняли в том, что мы способствовали протестам в Эквадоре, но мы совершенно не причастны к этому. Это также касается и Гаити, где уже четыре недели не могут получить ни капли топлива и народ выходит на улицы, протестуя против этой ситуации и своего правительства. Венесуэла тут ни при чём», — приводит ТАСС слова Кабельо.

Также он отметил воспрепятствование США санкциями доставке нефти венесуэльскими танкерами в страны Карибского бассейна.

Ранее Володин заявил, что Россия готова «подставить плечо» Каракасу в вопросах защиты суверенитета Венесуэлы.

3 октября в Эквадоре ввели режим чрезвычайного положения из-за протестов, возникших на фоне подписания главой страны Ленином Морено указа об отмене субсидий на бензин.

Свободное передвижение граждан около правительственных зданий и стратегических объектов было ограничено, в столице ввели комендантский час, организовали военный контроль.

Позднее властями было заключено соглашение о прекращении протестов на территории страны с митингующими.

Во вторник, 15 октября, Морено отозвал указ, вызвавший массовые беспорядки.

Подробнее — в материале RT.