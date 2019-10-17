Володин: Россия готова помочь Венесуэле в защите суверенитета
- Reuters
По его словам, российская сторона считает недопустимым, когда Вашингтон пытается навязать свою волю, вмешивается в суверенные дела Венесуэлы и планирует незаконным образом «привести к власти своих марионеток».
«В этой связи ещё раз хочется выразить слова поддержки и готовность подставить плечо в вопросах защиты суверенитета Венесуэлы. И поддержать вас в этой нелёгкой ситуации», — сказал он.
Ранее российский вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия и Венесуэла намерены составить план долгосрочного сотрудничества.