Володин: Россия готова помочь Венесуэле в защите суверенитета

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия готова «подставить плечо» Каракасу в вопросах защиты суверенитета Венесуэлы. Об этом он сказал на встрече с главой венесуэльской Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо.
Володин: Россия готова помочь Венесуэле в защите суверенитета
  • Reuters

По его словам, российская сторона считает недопустимым, когда Вашингтон пытается навязать свою волю, вмешивается в суверенные дела Венесуэлы и планирует незаконным образом «привести к власти своих марионеток».

«В этой связи ещё раз хочется выразить слова поддержки и готовность подставить плечо в вопросах защиты суверенитета Венесуэлы. И поддержать вас в этой нелёгкой ситуации», — сказал он. 

Ранее российский вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия и Венесуэла намерены составить план долгосрочного сотрудничества.

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