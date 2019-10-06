Россия и Венесуэла намерены составить план долгосрочного сотрудничества

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Россия и Венесуэла намерены составить план по долгосрочному сотрудничеству, по крайней мере до периода 2030 года.

«Постараемся составить документ стратегического характера, который будет определять торгово-экономические, научно-технические и культурные взаимоотношения между нашими странами», — цитирует ТАСС вице-премьера России Юрия Борисова.

Борисов уточнил, что сотрудничество будет рассчитано на длительный период, по крайней мере до 2030 года.

Вице-премьер также отметил, что его прошедший визит в Венесуэлу носил технический характер.

«Мы обсуждали конкретные вопросы по увеличению товарооборота, по восстановлению венесуэльской экономики», — добавил он.

Ранее Юрий Борисов провёл встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе.

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