Россия и Венесуэла намерены составить план долгосрочного сотрудничества

Россия и Венесуэла намерены составить план по долгосрочному сотрудничеству, по крайней мере до периода 2030 года.

«Постараемся составить документ стратегического характера, который будет определять торгово-экономические, научно-технические и культурные взаимоотношения между нашими странами», — цитирует ТАСС вице-премьера России Юрия Борисова.

Борисов уточнил, что сотрудничество будет рассчитано на длительный период, по крайней мере до 2030 года.

Вице-премьер также отметил, что его прошедший визит в Венесуэлу носил технический характер.

«Мы обсуждали конкретные вопросы по увеличению товарооборота, по восстановлению венесуэльской экономики», — добавил он.

Ранее Юрий Борисов провёл встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе.