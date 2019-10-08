Трамп призвал к гуманному решению ситуации в Гонконге

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Американский лидер Дональд Трамп призвал Пекин к гуманному урегулированию ситуации в Гонконге, передаёт ТАСС.

«Мы хотим видеть очень гуманное решение. Надеюсь, так и будет... Мы ведём (торговые. — RT) переговоры, если произойдет что-то плохое, думаю, будет плохо для переговоров... Я считаю, что они должны это делать мирным способом», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что в Гонконге прошли протесты против нового закона о запрете ношения масок во время демонстраций и публичных мероприятий.

Отмечалось, что демонстрации переросли в беспорядки — активисты поджигали урны, били витрины и громили здания магазинов и организаций материкового Китая. 

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