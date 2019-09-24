При беспорядках в Папуа погибли 32 человека

В результате этнических беспорядков в индонезийской провинции Папуа погибли 32 человека, сообщает Associated Press.

Отмечается, что беспорядки возникли в городе Вамена на острове Новая Гвинея на востоке Индонезии. Они сопровождались поджогами правительственных зданий в знак протеста против дискриминации студентов-папуасов, которой они, предположительно, подверглись в других индонезийских провинциях.

Сотрудник полиции провинции Папуа Ахмад Мустофа Камал заявил, что 28 человек погибли в Вамене, ещё четверо — в Джаяпуре.



Согласно данным полиции, в ходе беспорядков демонстранты подожгли по меньшей мере 150 магазинов, 80 домов и несколько правительственных зданий.

В июне землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Папуа на востоке Индонезии.