В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Об этом информирует Eвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Prelim M6.1 Earthquake Papua, Indonesia Jun-24 01:05 UTC, updates https://t.co/OPm3MOlWZx— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 24 июня 2019 г.
Уточняется, что эпицентр подземных толчков располагался в 233 км к западу от населённого пункта Абепура. Очаг залегал на глубине 22 км.
К настоящему моменту сообщений о возможных жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии.