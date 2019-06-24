В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Папуа на востоке Индонезии.

Об этом информирует Eвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Уточняется, что эпицентр подземных толчков располагался в 233 км к западу от населённого пункта Абепура. Очаг залегал на глубине 22 км.

К настоящему моменту сообщений о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии.

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