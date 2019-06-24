В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Папуа на востоке Индонезии.

Об этом информирует Eвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Prelim M6.1 Earthquake Papua, Indonesia Jun-24 01:05 UTC, updates https://t.co/OPm3MOlWZx — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 24 июня 2019 г.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков располагался в 233 км к западу от населённого пункта Абепура. Очаг залегал на глубине 22 км.

К настоящему моменту сообщений о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии.