Прокуроры добиваются экстрадиции четырёх россиян из Аргентины

Заместитель генпрокурора России Алексей Захаров сообщил, что на рассмотрении у аргентинской стороны находятся четыре российских запроса об экстрадиции.

«За последние три года ни одного случая выдачи не было. У аргентинской стороны на рассмотрении сейчас четыре наших запроса. Надеемся, по ним будут приняты положительные решения», — приводит ТАСС его слова.

Он добавил, что у Аргентины и России, подписавших в 2014 году договор о взаимной правовой помощи и выдаче, «налажено конструктивное сотрудничество» по линии генпрокуратур.

Ранее стало известно, что ФРГ и Греция экстрадировали в Россию двух граждан, которых обвиняют в пособничестве терроризму.