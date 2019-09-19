ФРГ экстрадировала в Россию обвиняемого в пособничестве терроризму

Следственный комитет России сообщил об экстрадиции из ФРГ россиянина, которого обвиняют в вовлечении лиц в участие в незаконном вооружённом формировании.

По данным следователей, в 2017 году уроженец кавказской республики распространял через социальные сети на территории ФРГ призывы к вступлению в незаконное вооружённое формирование на территории Сирии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«В рамках международного сотрудничества и во взаимодействии с сотрудниками Интерпола он был задержан по месту своего жительства — в городе Хузум. На днях была завершена процедура экстрадиции обвиняемого», — говорится в сообщении СК.

На данный момент обвиняемый находится в Волгоградской области, его допрашивают следователи.

Ранее сообщалось о передаче Грузией российской стороне обвиняемого в пособничестве террористической организации «Исламское государство»* (ИГ) боевика Ахъядова.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.