Грузия передала России обвиняемого в пособничестве ИГ боевика Ахъядова

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила об экстрадиции в Россию Рамзана Ахъядова, которого обвиняют в террористической деятельности и связях с группировкой «Исламское государство»* (ИГ).

«Указанный человек (Ахъядов. — RT) сегодня утром был передан (России. — RT). Дело касается экстрадиции человека, обвиняемого в террористическом преступлении, в том числе в мобилизации людей в интересах «Исламского государства» и ведении боёв в 2013—2015 годах», — приводит ТАСС её слова.

В мае Бельгия передала России воевавшего на стороне ИГ в Сирии боевика.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.