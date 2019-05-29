Бельгия передала России воевавшего на стороне ИГ в Сирии боевика

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Из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство»*. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФСБ, поступившем в распоряжение RT.
Бельгия передала России воевавшего на стороне ИГ в Сирии боевика
  • РИА Новости

Как отмечается, экстрадиция из Бельгии организована ФСБ совместно с Генпрокуратурой, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

Указывается, что, являясь сторонником радикального ислама, Иммампаши Ахмадов в 2014 году выехал транзитом через Турцию в Сирию, где вступил в ИГ, после чего участвовал в боевых действиях против правительственных сил.

«В июне 2018 года на основании ориентировки российской стороны Ахмадов задержан в городе Брюсселе (Королевство Бельгия) и помещён под предэкстрадиционный арест», — говорится в сообщении.

28 мая авиарейсом Брюссель — Москва была осуществлена его экстрадиция в Россию, боевик изолирован в условиях СИЗО.

В конце 2018 года из Молдавии в Россию был экстрадирован российский гражданин Надир Давудов, который занимался вербовкой в ИГ. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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