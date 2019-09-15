WSJ: Эр-Рияд намерен к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу
- Reuters
Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.
«Мы должны быть в состоянии вернуть два миллиона баррелей нефти... к завтрашнему дню», — сказал один из собеседников.
Как указал чиновник, ситуация оказалась хуже, чем власти страны думали в первые часы после атаки.
«Мы стараемся убедиться, что рынок не будет испытывать никаких дефицитов, пока мы полностью не войдём в обычный режим», — отметил источник.
14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман заявил, что в результате атак на нефтяные объекты компании Saudi Aramco добыча нефти сократилась на 50%, часть потерь будет компенсирована из резервных хранилищ.
Нападение уже осудили ряд стран, в частности Великобритания, Франция, Германия и США.
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