WSJ: Эр-Рияд намерен к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу

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Саудовская Аравия собирается к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру страны.
WSJ: Эр-Рияд намерен к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу
  • Reuters

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.

«Мы должны быть в состоянии вернуть два миллиона баррелей нефти... к завтрашнему дню», — сказал один из собеседников.

Как указал чиновник, ситуация оказалась хуже, чем власти страны думали в первые часы после атаки.

«Мы стараемся убедиться, что рынок не будет испытывать никаких дефицитов, пока мы полностью не войдём в обычный режим», — отметил источник.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары. 

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман заявил, что в результате атак на нефтяные объекты компании Saudi Aramco добыча нефти сократилась на 50%, часть потерь будет компенсирована из резервных хранилищ.

Нападение уже осудили ряд стран, в частности ВеликобританияФранцияГермания и США.

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