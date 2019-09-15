В США заявили о готовности задействовать свои нефтяные резервы
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Об этом она сказала в интервью Fox News Sunday.
«Наше Министерство энергетики готово в случае необходимости прибегнуть к стратегическим резервам, запасам нефти, чтобы стабилизировать ситуацию с глобальными поставками нефти», — отметила она.
Вместе с этим она добавила, что Белый дом придерживается высказанной ранее госсекретарём США Майком Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман заявил, что в результате атак на нефтяные объекты компании Saudi Aramco добыча нефти сократилась на 50%, часть потерь будет компенсирована из резервных хранилищ.
Нападение уже осудили ряд стран, в частности Великобритания, Франция, Германия и США.
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