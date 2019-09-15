В США заявили о готовности задействовать свои нефтяные резервы

Короткая ссылка
Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что американское Министерство энергетики готово в случае необходимости задействовать свои нефтяные резервы после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
В США заявили о готовности задействовать свои нефтяные резервы
  • © pixabay.com

Об этом она сказала в интервью Fox News Sunday.

«Наше Министерство энергетики готово в случае необходимости прибегнуть к стратегическим резервам, запасам нефти, чтобы стабилизировать ситуацию с глобальными поставками нефти», — отметила она.

Вместе с этим она добавила, что Белый дом придерживается высказанной ранее госсекретарём США Майком Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары. 

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман заявил, что в результате атак на нефтяные объекты компании Saudi Aramco добыча нефти сократилась на 50%, часть потерь будет компенсирована из резервных хранилищ.

Нападение уже осудили ряд стран, в частности ВеликобританияФранция, Германия и США.

Подробнее по теме — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить